SEK-Desaster Georgensgmünd: Aufarbeitung lässt noch Fragen offen

"Reichsbürger" Wolfgang P. wurde zu lebenslanger Haft verurteilt

In drei Wochen steht Walter Müller (55, Name geändert) in Ansbach vor dem Landgericht. Er ist Teil der Elitetruppe, war an dem Einsatz nicht persönlich beteiligt, stand aber in der Adressendatei von "Reichsbürger" Wolfgang P., der bereits wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist. Den anstehenden Prozess hält Rechtsanwalt Reinhard Debernitz für eine Farce und seinen Mandanten als Opfer überzogener Ermittlungen.Unstrittig ist in dem Strafverfahren, dass Müller "Reichsbürger" Wolfgang P. kannte. Debernitz: "Er hat ihn einmal als Zuhörer bei einem Vortrag getroffen. Ein anderes Mal war er in Begleitung seiner Frau bei ihm, um Versicherungsfragen zu besprechen." Die Staatsanwaltschaft verortete die Beziehung des Beamten zu dem "Reichsbürger" im Zuge ihrer Ermittlungen auf einer ganz anderen Ebene: Er, so die damalige Erklärung, habe die Gefährlichkeit seines "Bekannten" durchaus einschätzen können und hätte deshalb seine Kollegen vor dem Einsatz warnen müssen. Strafrechtlich sei dies Beihilfe zum Mord.