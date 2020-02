Seit zwei Jahren verlobt Nathalie Volk und Frank Otto haben sich getraut

Seit 2015 ein Paar

Otto und Volk sind bereits seit 2015 ein Paar. Damals glaubten nur wenige an die Beziehung des TV-Sternchens mit dem wesentlich älteren Unternehmer. Das dürfte mittlerweile anders aussehen - erst recht nach diesem großen gemeinsamen Schritt. Verlobt hatten sich die beiden schon im März 2018. Im selben Jahr war Volk in die USA gezogen, um dort zu studieren. Otto soll in Deutschland geblieben sein. Ob sich die beiden nun als verheiratetes Paar auf einem Kontinent niederlassen werden?