Hochzeit auf Sylt in lockerer Atmosphäre

Im September heiraten die beiden in einer Kirche in der Nähe von Westerland auf Sylt. Laut Kretschmer kommen ungefähr 200 Gäste, "ein bunter Mix aus allen Bereichen. Unter meinen Freunden sind natürlich einige bekannte Gesichter." Die Party nach der Hochzeit wird am Strand stattfinden, doch alles in lockerer und lässiger Atmosphäre – "ich finde diese schneeweißen Hochzeiten mühsam", so der Modedesigner.