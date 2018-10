Seit mehr als 30 Jahren erfolgreich Zehn spannende Fakten zu "X Factor"-Juror Thomas Anders

Die Spannung steigt: Am 12. Oktober findet bereits das Halbfinale der diesjährigen "X Factor"-Staffel statt, bevor im Finale am 19. Oktober live aus Köln der Sieger gekürt wird - jeweils um 20:15 Uhr bei Sky 1, Sky Go und Sky Ticket. In der Jury sitzt neben Rapper Sido (37), Pop-Sänger Lions Head (31) und Rockröhre Jennifer Weist (31) auch Musiklegende Thomas Anders (55). Der Sänger kann eine beeindruckende Musikkarriere vorweisen. Berühmt wurde er 1983 an der Seite von Dieter Bohlen (64). Gemeinsam schafften sie mit ihrer Band Modern Talking den großen Durchbruch und verkauften über 125 Millionen Platten. Nach dem Aus arbeitete Anders erfolgreich an seiner Solo-Karriere weiter. Diese zehn Dinge wussten Sie garantiert noch nicht über den deutschen Pop- und Schlagersänger.