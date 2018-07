Seit Jahren an Demenz erkrankt Robby Müller: "Meister des Lichts" in Amsterdam gestorben

Er arbeitete mit den Großen

Der gebürtige Niederländer, der unter anderem mit dem Deutschen Filmpreis und dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet wurde, war vor allem bekannt für seine Zusammenarbeit mit mehren großen Regisseuren. Vielfach kollaborierte er mit Kultregisseuren wie Wim Wenders (72, "Paris, Texas"), Lars von Trier (62, "Dancer in the Dark") und Jim Jarmusch (65, "Down by Law").