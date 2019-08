Seit einer Woche auf offener See Richard Gere bringt Nahrungsmittel auf das Rettungsschiff "Open Arms"

Gere appelliert an die Politik

Das Rettungsschiff wartet seit einer Woche nahe der italienischen Insel Lampedusa auf eine Entscheidung seitens Italiens und Maltas. Beide Länder verwehren dem Schiff das Einlaufen in einen Hafen. "Das Wichtigste für diese Menschen hier ist, dass sie in einen Freihafen gelangen, an Land gehen und ein neues Leben beginnen können. Helft diesen Menschen, unseren Brüdern und Schwestern", sagte Gere laut "The Associated Press" bei seinem Besuch.