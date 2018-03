Die Kritik ließ Gottschalk jedoch nicht auf sich sitzen und konterte: "Glaubt ihr wirklich, ich bin so krank mich über Alkoholiker lustig zu machen? Es ging darum, wie leicht man sich mit einem Versprechen verheben kann. Ich halte meins und mache bis Ostern Alkoholfasten und Twitterfasten gleich dazu!" Gesagt, getan!

Große Leistung!

Für einen wie Gottschalk, ist das zweifelsohne eine große Leistung, denn im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärte er vor kurzem, wie sehr ihm das Medium liegt: "Ich finde Twitter toll, weil ich was raushauen kann, wenn ich dazu Lust habe. Wenn ich Opa werde, freuen sich Hunderttausend Leute und wenn ich Mist verzapfe, beschimpfen sie mich. Das gefällt mir. Und das geht alles ohne die Boulevardpresse. Das gefällt mir am allerbesten", so Gottschalk.

Dass Gottschalk eine echte Twitter-Größe ist, bestätigte unlängst auch Moderator Klaas Heufer-Umlauf (34, "Late Night Berlin") im Gespräch mit der Nachrichtenagentur: "Es hat eine Woche gedauert, dann hatte er Twitter verstanden. Das schafft auch nicht jeder." Bleibt also nur zu hoffen, dass der Wahl-Kalifornier pünktlich zu Ostern wieder einsteigt...