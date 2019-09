Seit 60 Jahren auf der Wiesn: Was Werner stört

Was Werner an seinem Tisch nicht mag: Wenn die Leute auf den Bänken stehen und feiern. Da könne man sich nicht unterhalten, und außerdem schwappe das Bier aus den Krügen - auf diejenigen, die sitzengeblieben sind. Schließlich fließt der Gerstensaft auch so in Strömen.