Seit 25 Jahren dabei Musiker auf dem Isar-Floß: "Der schönste Arbeitsplatz der Erde"

Bacher kann sich in seiner langen Karriere jedenfalls an keinen einzigen gravierenden Unfall erinnern. Klar falle ab und zu jemand ins Wasser. Und natürlich würde es mancher mit Alkohol und Sonnenbad übertreiben. Aber letztendlich halte sich alles im Rahmen. Außerdem - und das kann das Oktoberfest nicht bieten - hält eine Floßfahrt immer auch ein Regenerationsbecken bereit: "Wer etwas Abkühlung braucht, springt einfach kurz in die Isar. Schon geht's ihm wieder besser", sagt Bacher, den ohnehin wenig erschüttern kann. Sein lässiger Wird-schon-Optimismus hat seinen Grund: In seiner ganzen Laufbahn kann er sich nur an einen einzigen Abbruch einer Floßfahrt erinnern – als sich ein Stamm von dem 18 Mal 7 Meter großen Floß gelöst hat.