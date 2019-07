Ende November 2018 hat Sängerin Leona Lewis (34, "I Am") ihre Verlobung mit dem Deutschen Dennis Jauch offiziell bestätigt. Nun soll das Paar geheiratet haben. Wie das "Hello"-Magazin berichtet, sollen sich die beiden am Samstag in Italien das Jawort gegeben haben. Das britische Magazin begleitet dem Bericht zufolge exklusiv die Feierlichkeiten. Demnach sollen 180 Gäste anwesend gewesen sein, darunter Sugababes-Sängerin Keisha Buchanan (34), die auf ihrem Instagram-Account Videos aus Italien veröffentlicht hat. Eine offizielle Bestätigung für die Hochzeit gibt es bisher aber nicht.