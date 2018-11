"Was wir hier an Land ziehen konnten, hätten wir in 20 Jahren Opposition nicht geschafft", sagte Bayerns Vize-Ministerpräsident und Wirtschaftsminister am Samstag in einer sehr defensiven Rede auf der Landesversammlung. Als besondere Erfolge in den Koalitionsverhandlungen nannte er die kostenfreien Kinderbetreuung in den Kindergärten und Kostenzuschüsse für Kindertagesstätten.