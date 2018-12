Seit 20 Jahren nicht mehr gesehen Für seine Schwester: Senior (87) nimmt beschwerliche Reise auf sich

Plötzlich erreicht er seine Schwester nicht mehr

Schon lange lebten Hans Maurus und seine Schwester nicht mehr auf demselben Kontinent. Ende der 50er Jahre ist Marianne in die USA ausgewandert. In der Nachkriegszeit sah sie in München keine Perspektive. Ihr Bruder besuchte sie einige Male, doch in den vergangenen Jahren war das immer schwerer möglich. Die einzige Kontaktmöglichkeit: das Telefon.