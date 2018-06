Der Bezirksausschuss macht sich für den Zinngießer stark

Doch ein klein wenig Hoffnung gibt es noch für sein Geschäft: Der Bauantrag muss noch von der Lokalbaukommission genehmigt werden. Eine beratende Funktion für die Kommission hat der Bezirksausschuss (BA) Maxvorstadt, der sich in seiner letzten Sitzung die Baupläne ansah.

Der Vorsitzende Christian Krimpmann (CSU) sagte zur AZ: "Die Mitglieder haben sich mit überwältigender Mehrheit gegen eine Empfehlung ausgesprochen." Schließlich seien solche kleinen Institutionen absolut erhaltenswert. Ihre Empfehlung wird von der Lokalbaukommision zur Kenntnis genommen, verbindlich ist jedoch sie nicht.

Dabei wäre das so wichtig für Wolfgang Beißler. Denn: "15 Jahre will ich auf jeden Fall noch arbeiten", sagt der 50-Jährige. Und eigentlich möchte er die Tradition auch fortsetzen: Seine 21-jährige Tochter soll den Laden eines Tages übernehmen. Sie wäre dann die Sechste in der Familientradition.

Das Geschäft läuft gut - noch

Und das Geschäft läuft gut: Bis zu 30 Kunden kommen jeden Tag. Manche kaufen nur einen schönen Zinnkrug, andere geben Bestellungen für 200 Teller auf. "Die Kundschaft ist so unterschiedlich wie die Bestellungen." Vorerst kann der Zinngießer nichts weiter tun: "Ich muss einfach abwarten." Er hatte die Zukunft weit vorausgeplant, nun hängt er in der Schwebe.

Doch trotz der misslichen Situation, eine Sache rührt Wolfgang Beißler: Es ist die Anteilnahme seiner Kunden. Nachdem bekannt wurde, dass die Zinngießerei wahrscheinlkich geschlossen wird, meldeten sich viele. "Sicher 30 Leute haben mich schon angerufen. Alle können es nicht fassen."

Unter ihnen sind auch einige Ältere, "die kannten mich ja noch als Lehrbua", sagt Wolfgang Beißler. Sie alle wünschen sich, dass das "Leonhard Mutz" fortbesteht. Zinn hält schließlich für die Ewigkeit und das wünschen sich Beißler und seine Kunden auch für das Geschäft.