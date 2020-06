Seit 13 Jahren das perfekte Team Trotz Corona: Ottfried Fischer hat seine Simone geheiratet

So sollen anstatt der geplanten 100 Gäste nur 15 Familienmitglieder und engste Freunde dabei gewesen sein. Die Trauung hätte außerdem nicht in Fischers Wahlheimat Passau stattfinden sollen, sondern in Regensburg. Dennoch sei ihnen dieses "Zeichen der Verbundenheit" durch die Corona-Krise besonders wichtig geworden: "Wir haben zu Beginn der Corona-Zeit beschlossen zu heiraten. Ich wusste schon immer, dass ich Simone heiraten will" so Fischer zu "Bild".