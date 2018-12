Seiner Heimat verbunden Für die Queen schaltet Sir Elton John Weihnachten den Fernseher ein

Ansonsten seien der Fernseher und auch das Smartphone normalerweise an Weihnachten ausgeschaltet, so Elton John weiter. Stattdessen stünden Geschenke, Spiele oder Weihnachtslieder auf dem Programm. Seinen Wunsch für das Jahr 2019 verriet er in dem Interview ebenfalls: "Ich hoffe, die Menschen werden weniger Zeit am Handy verbringen." Er liebe die Vorteile, die die heutige Technologie mit sich bringe, doch: "Nichts geht über ein angeregtes Gespräch und gemeinsames Lachen."