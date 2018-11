Seine "wichtige Nachricht" Formel-1-Legende Niki Lauda meldet sich persönlich zurück

Der ehemalige österreichische Automobilrennfahrer, Unternehmer und Pilot Niki Lauda (69) meldet sich vier Monate nach der Lungentransplantation persönlich zurück. In einem kurzen Video, das auf der Instagram-Seite von Mercedes-AMG Petronas Motorsport veröffentlicht wurde, richtet er sich an seine Freunde und sein Team und bedankt sich für deren "unglaubliche Unterstützung" während der zurückliegenden "schwierigen Zeit aus gesundheitlicher Sicht", so Lauda. Er sei schneller wieder aus dem Krankenbett gekommen, weil er diese "große, starke Familie fühlte".