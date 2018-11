Seine Rolle lässt ihn nicht los Richard Madden: Robb Stark ist über das "Game of Thrones"-Ende froh

Mit der Serie "Bodyguard" hat Schauspieler Richard Madden (32) zuletzt viel Kritikerlob einfahren können. Doch egal, in welche Rolle er schlüpft, sein Part als Robb Stark in der HBO-Hitserie "Game of Thrones" wird ihn wohl auf ewig verfolgen. "Ich schätze, dass nichts jemals wieder dieselbe Reaktion wie Robb Starks Tod auslösen wird. Es war eine großartige Art zu sterben und viele Menschen haben deswegen noch immer ein gebrochenes Herz", so Madden in einem ausführlichen Interview mit der US-Seite "Variety".