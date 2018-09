Seine "Lieblingsfreaks" Neil Patrick Harris liebt die deutsche Ausgabe seines Kinderbuchs

In dem Buch hat der "How I Met Your Mother"-Star seine Zauber-Leidenschaft miteinfließen lassen. Es erzählt die Geschichte des Jungen Carter, der mit fünf klugen Zauberkünstlern den Betrügereien eines Jahrmarkts ein Ende bereiten will. Am Ende des Buches verrät der Schauspieler mit Anleitungen echte Zaubertricks. Sein Werk ist seit Anfang September in der deutschen Fassung erhältlich. Seine Karriere als Buchautor verfolgt der Schauspieler weiter: Das zweite Buch der "Magic Misfits"-Reihe wird am 25. September in der englischen Version veröffentlicht.