Seine Sexualität als Schimpfwort

Zwar wüssten seine Freunde und auch die Kollegen von seiner Homosexualität, dennoch wurde er auch von ihnen mit einem Sachverhalt konfrontiert, der ihn massiv schockiert: "Homophobe Sprüche werden immer wieder gemacht, oft ohne Hintergedanken. 'Boah, ist das schwul' - diesen Satz habe ich von Menschen gehört, die mir nahe sind." Und Schropp ist sich sicher, dass "schwul" wohl "immer noch das meistverbreitete Schimpfwort" an deutschen Schulen sei.

Auch im Jahr 2018 sei es ihm daher nicht leichtgefallen, diesen wichtigen Schritt zu wagen: "Ich gestehe: Ich wurde in den letzten Jahren immer wieder von Angst getrieben." Eigentlich wollte er sich schon vor mehreren Jahren outen, hat dann aber "kalte Füße bekommen". Einzig ausgewählten Menschen sowie seiner Familie habe er daher bislang davon erzählt, doch das sollte sich nun ändern: "Ich werde dieses Jahr 40. Und ich will mich nicht mehr verstecken."

Man riet ihm davon ab

Im anschließenden Interview mit dem "stern" offenbart Schropp dann auch, dass ihm seine ehemalige Schauspielagentur vom Coming-Out abgeraten hatte: "Ich bin halt kein Charakterdarsteller, sondern eher auf den Schwiegersohn oder den Herzensbrecher abonniert" - und diese Parts würde er als öffentlich Schwuler eben nicht mehr bekommen, so seine Agentur.

Nun erhoffe sich Schropp vor allem zwei Dinge von seinem Brief: Zuspruch und das Verständnis, dass er sich mit seinem Outing nicht billige Aufmerksamkeit erkaufen will. Vor den Kommentaren in den sozialen Netzwerken habe er aber noch etwas Bammel und sei sich nicht sicher, inwiefern er sie sich zu Gemüte führen wird. "Sie können mir glauben, dass mir, entschuldigen Sie, mein Arsch auf Grundeis gehen wird, sobald diese Ausgabe in den Druck geht."

Hat Jochen Schropp einen Partner?

Über weitere private Details schreibt Jochen Schropp nicht. Ob er in einer Beziehung sei und ob er glücklich verliebt ist, ist nicht bekannt. Aber vielleicht wird der "Promi Big Brother"-Moderator schon bald auch dieses Geheimnis lüften.