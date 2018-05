Seine "Horizons"-Mission ins All Alexander Gerst: Dank des deutschen Raumfahrers den Sternen so nah

"Wir haben uns entschlossen, in diesem Jahrzehnt zum Mond zu fliegen (...), nicht weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist." Schon lange bevor US-Präsident John F. Kennedy im Jahr 1962 seine berühmte Rede an der Rice Universität hielt, blickte die Menschheit verträumt gen Sternenhimmel und auf all den Mysterien, die er verbirgt. Doch in der Geschichte der bemannten Raumfahrt gab es von insgesamt 560 Raumfahrern erst elf Astronauten aus Deutschland, die sich aufmachten, das All zu erkunden.