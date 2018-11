Seine Harley wird versteigert George Clooney: Verbietet ihm seine Frau Amal das Motorradfahren?

Aus und vorbei: George Clooney (57, "Hail, Caesar!") wird in diesem Leben aller Voraussicht nach auf kein Motorrad mehr steigen. Nach seinem schweren Unfall in Italien mit einem Vespa-Roller diesen Sommer hat ihm seine Frau Amal Clooney (40) die Zweirad-Fahrerei offenbar verboten. Dies geht zumindest aus einem Ebay-Angebot hervor. Clooney lässt gerade seine 2017er Harley Davidson für den guten Zweck versteigern. Der Käufer bekommt außerdem ein Autogramm des Oscar-Preisträgers, muss jedoch die schwere Maschine selbst in Los Angeles abholen. Die Auktion läuft noch bis zum 15. November.