Haag - Der Mann wollte am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr mit Freunden zu einer Badeplattform in der Mitte des Sees schwimmen. Auf halber Strecke wollte er umdrehen und zurückschwimmen, ging jedoch kurz darauf unter, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Seine Freunde und andere Badegäste versuchten zuerst den 24-Jährigen zu suchen - vergeblich.