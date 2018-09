Seine Familie war bei ihm Hollywood-Legende Burt Reynolds ist gestorben

Trauer in Hollywood: Schauspiel-Legende Burt Reynolds ist gestorben. Das berichten US-Medien übereinstimmend. Der Schauspieler sei am Donnerstagmorgen mit einem Herzstillstand in ein Krankenhaus in Florida eingeliefert worden. Die Ärzte konnten jedoch nichts mehr für ihn tun. Reynolds starb im Alter von 82 Jahren im Kreise seiner Angehörigen.