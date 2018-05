Seine erstaunliche Wandlung Prinz Harry: Vom Party-Prinzen zum Muster-Ehemann

Was wohl nicht weiter schlimm wäre, wäre er nicht des Öfteren mit prekären Bildern in den Medien gelandet. Beinahe legendär ist die Schlagzeile, die nach einer Party im Jahr 2005 die Runde machte: Harry wurde von Fotografen in Militärhemd und Hakenkreuz-Armbinde abgelichtet. Ganz zu schweigen von den Bildern seines nackten Allerwertesten nach einer Runde Strip-Billard in Las Vegas.