Sein Umfeld zeigt sich geschockt So verbrachte Mac Miller seine letzten Stunden

Rapper Mac Miller ("GO:OD AM") starb am gestrigen Freitag offenbar an einer Überdosis Drogen - er wurde nur 26 Jahre alt. Langsam sickern weitere Details zu seinem letzten Abend durch, bevor er in seiner Wohnung im San Fernando Valley im US-Bundesstaat Kalifornien tot aufgefunden wurde. Wie nun die US-Zeitschrift "People" vermeldet, verbrachte Miller, der mit bürgerlichem Namen Malcolm McCormick hieß, seinen letzten Abend gemeinsam mit Freunden beim Football-Schauen.