Sein Sprecher klärt auf Flüchtet Matt Damon vor Donald Trump nach Australien?

Die Gerüchteküche um eine mögliche Ausreise brachte erstmals die australische Tageszeitung "The Daily Telegraph" zum Brodeln. Das Blatt hatte Anfang März berichtet, dass sich Damon eine Immobilie in Bryan Bay, im australischen Bundesstaat New South Wales, gekauft habe - in direkter Nachbarschaft zum Anwesen von Schauspielkollege Chris Hemsworth (34, "Thor"). Nun meldete sich jedoch Damons Sprecher zu Wort und sorgt für Klarheit.

Was ist dran an den Gerüchten?

Ja, der Schauspieler habe in den vergangenen Monaten mehrere Reisen nach Down Under unternommen, bestätigte er der Tageszeitung "Boston Globe": "Aber er hat dort weder ein Haus gekauft, noch zieht er dort hin." Die Gerüchte um Damons Umzug aus politischem Protest gegen den US-Präsidenten sollten damit aus der Welt geschafft worden sein.