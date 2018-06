Sein Sohn plaudert Ozzy hasste "The Osbournes"

Scheidung im Hause Osbourne

Jack Osbourne hatte im Mai seine Trennung von Ehefrau Lisa via Instagram bekannt gegeben. Die gemeinsame Erziehung der drei Töchter laufe aber dennoch wirklich gut, erklärte er nun. Die Kinder erscheinen ebenfalls in seiner TV-Show, er sei aber etwas strukturierter, was die Kinder betreffe, als es seine Eltern gewesen seien, so Osbourne Junior weiter.