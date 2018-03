Sein Sohn heißt Luke Richard Eddie Redmayne ist erneut Vater geworden

Eddie Redmayne (36, "The Danish Girl") und seine Ehefrau Hannah Bagshawe sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Bereits am 10. März kam ihr Sohn zur Welt, der Luke Richard Bagshawe heißt, wie der Schauspieler laut britischen Medienberichten in "The Times" bekannt gab. Das Paar hatte die Schwangerschaft im November bestätigt.