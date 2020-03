Sein positiver Gedanke Johannes B. Kerner meldet sich aus der "häuslichen Isolation"

Johannes B. Kerner (55) meldet sich aus der "häuslichen Isolation". Seit er am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet wurde, befindet sich der Moderator zu Hause in Quarantäne. In einem Instagram-Video beantwortet er nun die drei Fragen, die ihm per Mail, Post und Co. immer wieder gestellt würden. "Ich kann natürlich nur über meine Situation sprechen und das, was ich erlebe, und wie es mir geht. Das hat keine Allgemeingültigkeit, sondern ist total individuell", schickt er vorweg.