Diesen Plan wird Hainer auch beim FC Bayern verfolgen – und dabei auf Hoeneß’ Unterstützung setzen. Wie Edmund Stoiber am Mittwoch bestätigte, wird der Bayern-Macher dem Aufsichtsrat erhalten bleiben. Hainer kann sich eines Vertrauten also sicher sein. Als Hainers älteste Tochter im Jahr 2006 verstarb, war Freund Hoeneß für ihn da. Später revanchierte sich der Adidas-Boss und besuchte Hoeneß im Gefängnis. "Gerade in so einer Situation zeigt sich wahre Freundschaft", sagte Hainer einmal.