Sein Manager hatte Angst um ihn Chris Martin: So schlecht ging es ihm nach der Trennung

Sein Manager machte sich Sorgen

In welch schlechtem Zustand sich Martin damals befand, wird auch noch durch diese Aussage des damaligen Coldplay-Managers Phil Harvey (42) unterstrichen: "Ich habe mir in meinem Kopf das Worst-Case-Szenario ausgemalt. Ich war so besorgt, dass ich froh war, wenn ich morgens eine Nachricht von Chris bekommen habe, nur um zu wissen, dass es ihm gut geht", so Harvey.