Sein Magazin "Guido" ist da Guido Maria Kretschmer fühlt sich wie eine "alleinerziehende Mutter"

Keine Frage, Sie sind ein echtes Multitalent. Designer, Autor, Moderator, Editor. Und auch als Schauspieler waren Sie schon zu sehen. Fehlt eigentlich nur noch eine Gesangskarriere...

Kretschmer: Ja, das fehlt wohl noch. Ich singe wahnsinnig gerne und mein Management flippt dann immer aus (lacht). Ich denke, ich habe viele Talente mit auf den Weg bekommen und genieße es, viele verschiedene Dinge zu tun und umsetzen zu können. Aber im Grunde meines Herzens bin ich immer Designer und irgendwie eine Person, die sehr nah bei Menschen ist und sich gut unterhalten kann. Mein Beruf gibt mir die Möglichkeiten, das auszuleben und das macht mich sehr glücklich.

Welche beruflichen Ziele haben Sie sich noch gesetzt?

Kretschmer: Ich hoffe, dass ich lange all das machen kann, was mir Freude bringt. Ich freue mich darauf, bald wieder tolle Kostüme für ein Theaterstück entwerfen zu dürfen - gemeinsam mit vielen guten Freunden von mir. Es ist toll, auch mal wieder ein bisschen Kunst machen zu können, ein bisschen auszugleiten. Ansonsten lasse ich mich überraschen, was kommt und freue mich auch weiterhin auf viele tolle Projekte.

Bei so vielen Projekten: Bleibt da noch Zeit für Sie persönlich? Für Privates? Sie sind ja jetzt auch frisch verheiratet.

Kretschmer: Ja, auf jeden Fall habe ich immer genug Zeit. Ich glaube, dass die Work-Life-Balance bei mir, wie bei vielen anderen Menschen auch, gut funktioniert. Ich arbeite sehr viel und sage ganz oft, dass ich wie eine alleinerziehende Mutter mit drei Berufen, einem Hund und zwei Wellensittichen bin und Kinder habe, die etwas erleben wollen (lacht). Ich glaube, dass viele Menschen in unserem Land sehr viel arbeiten und tun. Ich habe das große Glück, bei all diesen Sachen unterstützt zu werden - das macht es schon ein bisschen leichter. Ansonsten versuche ich am Wochenende wirklich frei zu haben und wenn ich nicht arbeiten muss, bin ich auch richtig frei. Dann werde ich eigentlich selten gestört, außer ich mache das Handy an.

Wie entspannen Sie am liebsten nach einem anstrengenden Arbeitstag?

Kretschmer: Als erstes werden die Hunde gestreichelt und dann heißt es rein in die Arbeitsklamotten und ich gehe in den Garten, sobald es das Wetter zulässt. Schneide, mähe, pflanze, ärgere mich, freue mich - im Herbst ernte ich und mache alles winterfest. Gartenarbeit ist ein großes Ding für mich. Lesen bereitet mir auch große Freude und in letzter Zeit macht mir laut lesen besonders großen Spaß.

Haben Sie sich eigentlich schon mal über Ihre Rente Gedanken gemacht und wie stellen Sie sich den perfekten Lebensabend vor?

Kretschmer: Ich denke, dass ich irgendwann langsam etwas weniger mache, bis ich dann vielleicht merke, dass ich nicht mehr gut kann. Am liebsten würde ich aber eigentlich gerne bis zum Ende meines Lebens arbeiten. Ich habe ja das Glück, ein kreativer Mensch zu sein und da gibt es eigentlich keine Altersgrenze - das hoffe ich zumindest.