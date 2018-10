Sein Leben inspirierte Hollywood Johnny Depp spielte ihn: Gangsterboss "Whitey" Bulger ist tot

Der berüchtigte Bostoner Gangsterboss James "Whitey" Bulger (1929-2018) ist tot. Wie "CNN" berichtet, wurde der 89-Jährige am Dienstagmorgen in einem Gefängnis in West Virginia getötet. "Er lebte gewalttätig und starb offenbar gewalttätig", wird Dick Lehr, Autor von "Whitey: The Life of America's Most Notorious Mob Boss", zitiert. Das FBI untersucht demnach die Todesumstände.