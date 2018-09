Denn hier hat Dieter Bohlen gehörig daneben gegriffen, wenn es nach den Fans geht. In großen Lettern pragt darauf der Schriftzug "Be one with the ocean" (dt.: "Sei eins mit dem Ozean") - was in Anbetracht, der Tatsache, dass Küblböck von einem Kreuzfahrschiff in den eiskalten Ozean gesprungen sein soll, überhaupt nicht angemessen scheint.