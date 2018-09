Sein Buch erscheint am 10. September Sebastian Vollmer: Ohne seine Frau wäre er kein NFL-Champion geworden

Die Frau an seiner Seite

Lindsey, Vollmers bessere Hälfte, hatte es mit ihrem Mann nicht immer leicht - das weiß er offenbar auch selbst. Die beiden kennen sich schon seit Collegetagen und gaben sich im Jahr 2014 auf der Karibikinsel St. John das Jawort. Während seiner aktiven Karriere musste sich Lindsey allerdings in Verzicht üben. "In dieser Zeit war ich zu Hause mehr oder weniger unsichtbar", gesteht der Sportler ein. "Die Familie Vollmer war in dieser Zeit im wahrsten Sinne des Wortes eine One-Woman-Show. Lindsey war Ehefrau, Managerin, Seelenklempnerin, Hausfrau, Mutter und Krankenschwester in einer Person."

Mittlerweile sieht es anders aus. Mit Sohn Lucas kam im März dieses Jahres Vollmers zweites Kind zur Welt. "Ich habe jetzt eine kleine Familie, um die ich mich kümmern muss und um die ich mich unbedingt kümmern will", schreibt der deutsche American-Football-Star in seinem Buch. Zwar habe er es dem Sport zu verdanken, heute tun und lassen zu können, was er möchte, doch eines ist dem Familienvater durchaus bewusst: "Ohne Lindsey wäre ich in der NFL nie so erfolgreich gewesen."