Büchner war im November 2018 im Alter von 49 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Er sei "nach kurzem, aber schwerem Kampf friedlich eingeschlafen", teilte seine Künstleragentur damals mit. Er starb in einem Krankenhaus in Palma de Mallorca. Noch wenige Wochen vor seinem Tod war er öffentlich aufgetreten, ohne dass seine Krankheit dem Publikum bekannt war.