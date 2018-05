Sein Arzt erhebt schwere Vorwürfe Hat Donald Trump sein eigenes Gesundheitszeugnis diktiert?

Fake, Fake, Fake! Das ist die liebste Schimpftirade, die US-Präsident Donald Trump (71) etwaigen Kritikern entgegenschmettert. Doch nun könnte er selbst für ein Fake-Dokument gesorgt haben. Denn glaubt man seinem ehemaligen Leibarzt, Dr. Harold Bornstein, hat der Polit-Quereinsteiger sein eigenes Gesundheitszeugnis, das er während der Präsidentschaftskandidatur vorlegte, selbst diktiert. "Er hat den gesamten Brief diktiert. Ich habe diesen Brief nicht geschrieben", sagte Bornstein in einem Interview, das der Sender CNN am Dienstag ausstrahlte. Er war mehr als 30 Jahre lang für die Gesundheit des US-Promis zuständig.