Sein Anwalt bestätigt Boris und Lilly Becker sind "praktisch geschieden"

Verfahren noch nicht endgültig abgeschlossen

"Das Gericht hat im Fall unseres Mandanten in der ersten Stufe bereits im vergangenen Jahr durch Beschluss bestätigt, dass sämtliche Scheidungsvoraussetzungen vorliegen", so Moser zu spot on news. Damit sei sein Mandant "praktisch geschieden". Endgültig abgeschlossen sei das Verfahren allerdings erst, wenn auch sämtliche finanziellen Fragen geregelt seien: "Das ist dann aber nur noch Formsache."