Sein Adoptivsohn kümmert sich um ihn Alfred Biolek: Keine Kraft mehr zum Kochen

"Vater und Sohn und allerbeste Freunde"

Scott kennt er seit 30 Jahren. "2013 hat Alfred mich adoptiert. Wir haben uns über seinen damaligen Lebensgefährten Keith in London kennengelernt. Seitdem sind wir eng verbunden", erzählt der Schotte. Ein Liebespaar seien sie aber nie gewesen. "Wir sind Vater und Sohn und allerbeste Freunde. Wir haben uns in all den Jahren aneinander gewöhnt und sind immer enger geworden. Ich kann mich voll und ganz auf Scott verlassen. Ich weiß, dass das im Alter nicht selbstverständlich ist", sagt Biolek.