"Sei ein Mann, Jimmy" Donald Trump rechnet mit Late-Night-Moderator Jimmy Fallon ab

Trumps Aufruf zu mehr Männlichkeit kam Fallon vielleicht nicht unbedingt nach, sehr wohl aber legte er Menschlichkeit an den Tag. Er twitterte etwa zwei Stunden nach Trumps Attacke: "Zu Ehren des Tweets des Präsidenten werde ich eine Spende an RAICES in seinem Namen machen." Die Abkürzung steht für "Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services" und kümmert sich demnach um die Versorgung und Bildung von Einwanderern. Also eine Einrichtung, für die Trump persönlich wohl eher kein Geld aufbringen würde...