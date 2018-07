Vor allem die Farbe des Auswärtstrikots dürfte den ein oder anderen Bayern-Fan mit Sicherheit überraschen: So ist das Oberteil in Mintgrün gehalten und wird durch die üblichen Adidas-Streifen am Ärmel, das Adidas-Logo, das Sponsoren-Logo auf der Vorderseite und das Bayern-Emblem ergänzt. Diese Applikationen sind diesmal Dunkelblau. Die Hose hat den gleichen dunkelblauen Farbton wie die Details des Oberteils. Die Socken sind wieder in Mintgrün gehalten.