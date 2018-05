"Sehr gute Erfahrungen gemacht" Joachim Herrmann will Anker-Zentren für Flüchtlinge

In Bayern sollen nach dem Willen der Landesregierung in allen Regierungsbezirken sogenannte Anker-Zentren für Flüchtlinge entstehen. "In Bayern haben wir mit der Zusammenführung der Behörden sowohl in Manching-Ingolstadt als auch in Bamberg sehr gute Erfahrungen gemacht", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) der Passauer Neuen Presse (Donnerstag). Diese Einrichtungen stünden Pate für das, was im Koalitionsvertrag festgeschrieben worden sei. "Bei uns soll es aber nicht bei diesen beiden Zentren bleiben: Wir planen derzeit, in allen Regierungsbezirken eine solche Einrichtung zu schaffen", sagte er.