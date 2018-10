Nächste Woche ist es wieder so weit: Am 8. November findet die jährlich heiß erwartete "Victoria's Secret"-Show statt, bei der die schönsten Models dieser Welt sexy Dessous präsentieren. Dieses Jahr zieht auch Behati Prinsloo (30) nach zweijähriger Pause die Engelsflügel wieder an: Wie sehr sie sich darauf freut, zeigte die Ehefrau von Musiker Adam Levine (39) am Dienstag beim großen "Victoria's Secret"-Fitting in New York.