"Seelisch stabil" Nach schweren Depressionen: Kader Loth aus Klinik entlassen

Die einstige Dschungelcamp-Kandidatin litt seit Jahren an Endometriose, einer oft äußerst schmerzhaften und chronischen Erkrankung, bei der sich Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter im Unterleib ansiedelt. Mit der OP im Februar dieses Jahres erhoffte sie sich ein neues Leben ohne Schmerzen, doch was dann folgte, war ein echter Albtraum. "Ich hatte einen Hormonsturz und schlimmste Depressionen", erklärte Loth spot on news. "Ich bin buchstäblich durch die Hölle gegangen." Eine Hölle, die sie nun offenbar endlich hinter sich lassen kann.