Seehofer-Nachfolger Neuer Ministerpräsident: Söder erfindet sich neu

Mit CSU-Chef Seehofer verbindet Söder eine lange gemeinsame Wegstrecke, die sich beide nach eigenen Worten gegenseitig nicht leicht gemacht haben. Immer wieder sind sie in vergangenen Jahren aneinandergeraten, inhaltlich wie persönlich. Vor Jahren warf Seehofer Söder "charakterliche Schwächen", einen "pathologischen Ehrgeiz" und "zu viele Schmutzeleien" vor.

Wer Söder seit der für die CSU verheerenden Bundestagswahl erlebt, wird Zeuge einer Metamorphose: Der neue Söder ist leiser. Nicht nur wenn er spricht, sondern auch in dem, was er sagt – verbale Angriffe sucht man vergebens. Mancher in der CSU attestiert ihm einen landesväterlichen Duktus. So schweigt Söder während der monatelangen Geduldsprobe bis zu seiner Wahl zum Ministerpräsidenten, schluckt allen Ärger über Seehofers in die Länge gezogenen Zeitplan für den Wechsel nach Berlin runter. Niemand soll das Gefühl bekommen, es gehe ihm nur um die Karriere. Wie einst Stoiber thematisiert er lieber die Sorgen der "kleinen Leute".

Seit wenigen Wochen ermöglicht Söder Interessierten einen wohl dosierten Einblick in sein Privatleben. Und dies nicht irgendwo, sondern in Kinosälen. Das Kalkül: Um bei der Landtagswahl eine Chance auf die absolute Mehrheit zu haben, darf Söder nicht nur um die zur AfD gewechselten Wähler kämpfen, er muss auch für liberalere Milieus wählbar werden. Nach dem Motto: Wer Sorge hat, am 14. Oktober sein Kreuz bei einem Hardliner zu machen, kann dies bei einem einst mittelmäßigen Schüler mit Einser-Abitur, Fan von Hunden, Science-Fiction und ausgefallener Faschingsverkleidung sowie bekennenden Christen vielleicht eher.

Für alle Wähler, die nach Inhalten suchen, hat Söder auch einiges parat. Im Januar präsentierte er seine erste Agenda. Darin kündigt er nicht nur einen millionenschweren Kraftakt gegen Wohnungsnot an, im Freistaat soll es bald auch wieder eine Grenzschutzpolizei geben.

"Ich habe den Willen, was zu verändern", sagt Söder. Wohin ihn die Strategie führen wird, bleibt abzuwarten. Für Seehofer scheint die Verteidigung der absoluten Mehrheit durchaus möglich: "Vielleicht gelingt uns auch etwas, was in den letzten fünf Monaten nicht so wahrscheinlich war", sagt er und setzt Söder damit unter Druck. Der schweigt dazu. Söder weiß aber: Wenn ihm das gelingt, dürfte auch der CSU-Chefsessel irgendwann auf ihn zukommen.

