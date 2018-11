Sechzig-Trainer Daniel Bierofka stellte dem jungen Innenverteidiger einen Startelf-Einsatz gegen die Sachsen in Aussicht. "In der Woche hat jeder Spieler die Chance gehabt, sich in den Fordergrund zu drängen, dementsprechend hatte auch jeder Spieler die Chance, sich zu präsentieren, sodass ich in jedem Fall darüber nachdenke, ihn in die erste Elf zu tun", meinte der Löwen-Coach auf der Spieltagspressekonferenz - und machte Druck auf die erfahrenen Spieler.