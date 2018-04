München - Bayern München hat sich zum 28. Mal die deutsche Fußball-Meisterschaft gesichert. Es war der sechste Titel in Folge – in den fünf europäischen Topligen wird diese Serie nur von Olympique Lyon übertroffen, das in Frankreich von 2002 bis 2008 siebenmal nacheinander Meister wurde. Juventus Turin ist in Italien allerdings ebenfalls auf dem Weg zum siebten Titel in Folge (seit 2012).