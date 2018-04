FC Bayern: Der Traum vom Triple lebt

"Man macht da Getränke-Flaschen auf, hört Musik, tanzt ein bisschen. Aber natürlich kann das nicht jeder so gut. Als ob jemand in der Kreisklasse aufsteigt, nur ein bisschen gedämpfter", fasste Kapitän Thomas Müller die Geschehnisse zusammen. Das versprochene Glas Champagner gönnte Heynckes, der ansonsten vor der Partie ein Party-Verbot verhängt und für Sonntagmorgen um 10 Uhr eine Trainingseinheit angesetzt hatte, den Seinen.

Ein wenig Bier gab es auch, allerdings alkoholfreies, wie Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge behauptete. "Ich habe nicht genug davon getrunken, um den Unterschied zu erkennen", flachste Müller. Schließlich steht nach dem 2:1 im Hinspiel schon am Mittwoch das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Sevilla an.

Das 4:1 in Augsburg, für das Corentin Tolisso, James, Arjen Robben und Sandro Wagner nach dem Eigentor zum 0:1 von Niklas Süle gesorgt hatten, war schnell abgehakt. Genau wie die vertagte Meisterfeier. "Ich trinke schon auf die Mannschaft und auf den Trainer das eine oder andere Glas Rotwein. Gönne mir vielleicht eine Zigarre", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, "aber das Karussell dreht sich noch weiter, wir wollen noch was mitnehmen dieses Jahr." Im besten Fall wären das auch noch die Titel im Pokal und in der Champions-League – und damit das Triple.

