Sechsjährige Tochter Evelyn Channing Tatum und Jenna Dewan einigen sich beim Sorgerecht

Beide haben neue Partner

Tatum und Dewan lernten sich 2006 bei den Dreharbeiten zu "Step Up" kennen und lieben. Von 2009 bis 2018 waren sie verheiratet. Mittlerweile sind beide wieder in festen Händen: Dewan hat in Schauspieler Steve Kazee (44) eine neue Liebe gefunden. Mit ihm erwartet sie ein Kind. Tatum ist nach einer kurzweiligen Trennung wieder mit der britischen Sängerin Jessi J (33) liiert.