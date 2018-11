Kimmich gewinnt wenige Zweikämpfe

In einer Kernkompetenz jedoch, die im Raum vor der Abwehr entscheidend ist, konnte Kimmich nicht überzeugen: Er gewann nur 27 Prozent seiner Zweikämpfe, mehrmals wurde ihm ganz leicht der Ball stibitzt – wie etwa in der 29. Minute von Freiburg-Torschütze Lucas Höler. So leichtsinnig agiert Martínez sonst eher nicht. (Vier Mal die Fünf für die Bayern-Zitterer - die Einzelkritik zum Remis gegen Freiburg)